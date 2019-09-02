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2 сентября • обновлено в 17:19
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Киркоров обматерил организаторов фестиваля в Сочи: видео

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Российский артист, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне" в Сочи (Российская Федерация).

Так, в сети появилось видео, на котором слышно, как звезда многократно нецензурно обругал организаторов фестиваля. Киркоров поставил им ультиматум, что пока он не отрепетирует час с камерами, шоу не начнется

Отметим, что поводом для бурной реакции певца послужили сорванные сроки подготовки к концерту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

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