Сегодня День рождения гривни: интересные факты

Сегодня Украина празднует День рождения гривни.

Именно в этот день 1996 года в Украине вместо карбованца ввели в обращение новую валюту - гривню.

Кроме того 2019 исполняется 101 год с того момента, как еще Украинская Народная Республика (УНР) ввела новую официальную валюту - украинскую гривню.

Как государственная денежная единица гривня использовалась также еще во времена Киевской Руси. Интересен тот факт, что слово "гривня" и "гривна" - это два разных слова, которые имеют разные значения. Так, "гривня" - это денежная единица, а "гривна" - это украшение на шею в виде обруча.

Законом Украинской Центральной Рады, который был издан 101 год назад, "О денежной единице, биение монеты и печати государственных кредитных билетов" в обращение введено гривню, которая делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 руб.

В 2008 году украинская гривня стала самой красивой валютой мира, опередив австралийский доллар, евро, болгарский лев и американский доллар.

В декабре 2018 Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор "Банкноты 20 гривен образца 2018" тиражом 300 шт.

А в 2019 году Нацбанк сообщил о введении в обращение новой банкноты номиналом в 1000 грн.

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