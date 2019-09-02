Сегодня День рождения гривни: интересные факты

Сегодня День рождения гривни: интересные факты77 Читать материал на украинском
Сегодня Украина празднует День рождения гривни.
Именно в этот день 1996 года в Украине вместо карбованца ввели в обращение новую валюту - гривню.
Кроме того 2019 исполняется 101 год с того момента, как еще Украинская Народная Республика (УНР) ввела новую официальную валюту - украинскую гривню.
Как государственная денежная единица гривня использовалась также еще во времена Киевской Руси. Интересен тот факт, что слово "гривня" и "гривна" - это два разных слова, которые имеют разные значения. Так, "гривня" - это денежная единица, а "гривна" - это украшение на шею в виде обруча.
Законом Украинской Центральной Рады, который был издан 101 год назад, "О денежной единице, биение монеты и печати государственных кредитных билетов" в обращение введено гривню, которая делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 руб.
В 2008 году украинская гривня стала самой красивой валютой мира, опередив австралийский доллар, евро, болгарский лев и американский доллар.
В декабре 2018 Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор "Банкноты 20 гривен образца 2018" тиражом 300 шт.
А в 2019 году Нацбанк сообщил о введении в обращение новой банкноты номиналом в 1000 грн.
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