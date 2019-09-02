Интервью Зеленского о первых 100 днях: что сказал президент

В субботу, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью актеру Станиславу Боклану, в котором рассказал о первых 100 днях на посту главы государства.

Прямую трансляцию разговора вел телеканал "1+1". Президент ответил на острые вопросы, а также дал несколько обещаний украинцам

С чего начинается утро президента

"Я просыпаюсь от сообщения с фронта – выстрелов столько-то, потерь столько-то. Я очень рад, что сейчас это уменьшилось в разы. Я получаю эти СМС три раза в день, когда там ноль – это очень приятные моменты", – рассказал Зеленский.

Почему не ездит на работу на велосипеде

"Очень сложный вопрос. Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу – мне не разрешают. Из-за... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", – пояснил он.

О кортежах

"Мы обещали ничего не перекрывать – мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь – это минимум, 12 – это то, о чем я знаю, может, было больше, может, меньше, не важно. У нас всегда есть две-три машины", – оправдался Зеленский.

О возвращении на сцену

"Есть идея. Я хочу посетить "Квартал". Просто, официально, как зритель. Как последний зритель. А может, еще такая идея – выйти на сцену. Почему нет? Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги", – заявил президент.

О друзьях, которых привел к власти

"Что касается друзей, самые близкие люди – они близкие люди, поэтому они и были в моей команде. Кому ты можешь доверять, что доверять... И поэтому были приглашены – мой помощник Сергей Шефир, на информационную политику Юра Костюк, дальше мой давний товарищ, но он профессиональный юрист Андрей Ермак, моя помощница Маша. Это четыре человека. Кстати, никто из них не кум, не брат и не сват", – сказал Зеленский.

О родителях

"Они стали ближе. Мама, как звонила мне три раза в день, так и происходит. С отцом мы очень редко говорили по разным причинам, сейчас мы больше говорим, стали ближе. Он мне говорит вещи, которые я от него не слышал много лет. Он гордится мной", – поделился он.

О влиянии Богдана

"Он такой, просто, нетерпеливый человек, если бы вы знали. Он не может иногда, как говорится, угомониться. Я ему говорю: что ты постоянно выставляешь в Instagram? Что ты за человек? Куда ты полез к журналистам? Чего ты с ними ругаешься? Он должен успокоиться. Влиять на меня, он знает, что это очень-очень сложно. Но он разбирается в этом, у него в политике больший опыт, это правда, что иногда он подает очень креативные мысли, это так и есть", – рассказал Зеленский.

Об отдыхе Богдана в Сен-Тропе

"Я ему позвонил и сказал, что он неправ в этой ситуации, он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он не прав. Нарушал он закон – да, не нарушал. Но он не прав", – высказался президент.

О Путине

"У нас нет никаких отношений. Я позвонил ему потому, что я видел решение Международного трибунала по поводу наших моряков и кораблей, я видел, что все сроки прошли, и никто нам не возвращает наших ребят. Мы познакомились, у нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне на Донбассе", – отметил президент.

"Вторая беседа была – я позвонил после гибели наших ребят на Донбассе. В первой беседе мы говорили о прекращении огня, второй разговор срочный – я сказал: "Мы же с вами договорились о прекращении, а там происходит", – добавил он.

О коммуналке

"Задача есть, поставлена ​​новому правительству: они должны показать модель. И если модели уменьшения коммуналки не будет, попрощаемся с правительством", – пообещал Зеленский.

О "посадках"

"У нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется", – заверил он.

О Медведчуке

"Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. У нас есть ответы – объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал Зеленский.

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