Зритель позвонил в эфир и сообщил о пожаре подо Львовом: Бурчук LIVE

Подо Львовом в селе Чишки Пустомытовского района произошел масштабный пожар.

Об этом прямо в эфире инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" сообщил один из зрителей программы. Он позвонил в прямой эфир и заявил, что под Львовом то сильно горит.

"Здравствуйте. Меня зовут Антон, я из Львова. Осветите, пожалуйста, тему, что под Львовом что-то очень сильно горит. У нас здесь паника, всем сказали зачинити окна", - заявил зритель.

По состоянию на 16:00 пожар удалось локализовать, однако работы по его тушению все еще продолжаются. Стало известно, что горит местное химическое предприятие. Площадь пожара около 800 квадратных метров. Также сообщалось, что пожар перешел на соседнее двухэтажное здание, которое расположено рядом. Местных жителей попросили наглухо закрыть окна и двери и воздержаться от выхода на улицу.

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