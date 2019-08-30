Лукашенко 65: состояние белорусского диктатора

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа празднует юбилей – ему в 2019-м исполняется 65 лет.

Как известно, за годы правления лидер этой страны успел обзавестись не малым количеством недвижимости. OBOZREVATEL решил узнать, как выглядят роскошные резиденции "царя" Беларуси.

Дворец Независимости можно назвать одной из резиденций Лукашенко, поскольку у него там есть собственный кабинет, к тому же надпись на фасаде гласит: "Резиденция президента".

"Дрозды" – место на окраине Минска, где проживает президент Беларуси. Это комплекс из более чем полусотни сооружений: здания для официальных приемов, специальный дом для приезжих, более 30 жилых коттеджей, огражденных огромным забором.

Пришкольная резиденция ( "Озерный") в Острошицком Городке под Минском. В советские времена это была дача маршала Тимошенко. Лукашенко провел реконструкцию сооружений и достроил новые объекты. Это трехэтажное укрепленное кирпичное здание, площадь каждого этажа составляет примерно 500 кв. м.

Гостевая резиденция "Заславль" на берегу Минского моря: спорткомплекс, несколько жилых корпусов а также палатки для гостей.

База отдыха "Крупенин" в 30 км от Витебска: два корпуса, несколько VIP-коттеджей, самый простой номер стоит почти $ 40

Хутор "Вискули" в Пружанском районе Брестской области – охотничья усадьба открыта для посетителей.

Резиденция в Березинском гидрологическом заповеднике неподалеку от села Валова Гора. Трехэтажное здание рассчитано на 12 человек. Там есть сауна, бассейн, бильярд, пляжный комплекс, ресторан и вертолетная площадка

Полесская резиденция на берегу Припяти – несколько маленьких коттеджей и основное здание.

"Восток" в одном из заливов Минского моря – вооруженная охрана, трехметровый забор, камеры.

"Лясковичи" в одноименном селе Петриковского района Гомельской области. Она расположена прямо на берегу реки Припять. Большой дом с несколькими спальнями и каминным залом, несколько меньшие три двухэтажные особняка, баня, бассейн, бильярд.

"Причал" на берегу озера Лядское в Беловежской Пуще. Несколько домиков, расположенных вокруг искусственного пруда на берегу озера Лядское.

Гостиничный комплекс "Красносельский" на 40 мест в селе Роговое Минского района: трехэтажный отель и три жилых домика.

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