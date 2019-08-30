Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Ядерную безопасность планеты подрывает Китай: военный эксперт

11 Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал отсутствие испытаний ядерного оружия в мире, начиная с 1991 года.

Стариков отметил, что ядерное оружие - это, в первую очередь, система сдерживания, которая существует между двумя странами - это РФ и США. Эксперт отметил, что Россия начала разрушать выстроенную в прошлом систему безопасности, и США были вынуждены выйти из соответствующих договоров. Частично причиной для этого стал Китай, который активно наращивает свой ядерный потенциал. Самый главный вопрос в ситуации наличия трех, а не двух крупных игроков в том, что неизвестно, куда будут нацелены ракеты Китая. Ранее РФ и США знали, что их ракеты нацелены друг на друга, заявил Стариков. Сейчас США чувствуют опасность и хотят сформировать новый формат договоров и включить туда Китай.

Все старое ядерное оружие, произведенное в США и СССР, может храниться годами и не будет взрываться самостоятельно, если его к этому не побуждать экспериментами или другими средствами. Эксперт также заявил, что в РФ под Северодвинском произошел именно взрыв ядерной бомбы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Олег Стариков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...