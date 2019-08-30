Ядерную безопасность планеты подрывает Китай: военный эксперт

Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал отсутствие испытаний ядерного оружия в мире, начиная с 1991 года.

Стариков отметил, что ядерное оружие - это, в первую очередь, система сдерживания, которая существует между двумя странами - это РФ и США. Эксперт отметил, что Россия начала разрушать выстроенную в прошлом систему безопасности, и США были вынуждены выйти из соответствующих договоров. Частично причиной для этого стал Китай, который активно наращивает свой ядерный потенциал. Самый главный вопрос в ситуации наличия трех, а не двух крупных игроков в том, что неизвестно, куда будут нацелены ракеты Китая. Ранее РФ и США знали, что их ракеты нацелены друг на друга, заявил Стариков. Сейчас США чувствуют опасность и хотят сформировать новый формат договоров и включить туда Китай.

Все старое ядерное оружие, произведенное в США и СССР, может храниться годами и не будет взрываться самостоятельно, если его к этому не побуждать экспериментами или другими средствами. Эксперт также заявил, что в РФ под Северодвинском произошел именно взрыв ядерной бомбы.

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