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Министр обороны не имеет никакого отношения к управлению ВСУ: эксперт

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Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал назначение нового министра обороны.

Эксперт отметил, что министерство обороны никакого отношения к военному управлению ВСУ не имеет. По его словам, это орган исполнительной власти, который наряду с другими соответствующими министерствами выполняет функции, возложенные на него Конституцией Украины.

Министерство обороны, по словам Старикова, имеет отношение к выбработке внутренне-политических вопросов, то есть к политике, например, выработке военной доктрины. Также, по словам эксперта, это министерство выполняет административную функцию, то есть министр присваивает воинские звания до полковника включительно, а уже генералов и звания выше генералов присваивает президент Украины по представлению главы ВСУ и министра обороны.

И третья основная функция министерства - это закупка техники и оборудования для обеспечения деятельности ВСУ, добавил военный эксперт.

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