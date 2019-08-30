''Слуги народа'' предупреждают о третьем Майдане: они так чувствуют

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что государственный переворот якобы должен состояться в декабре, но доказательств нет, просто она "так чувствует".

Соответствующий комментарий она дала журналистам в кулуарах Рады во время первого заседания ВРУ ІХ созыва в четверг, 29 августа.

Комментируя свое СМС-сообщение, которое удалось сфотографировать журналистам, о государственном перевороте, который якобы готовит Порошенко, она отметила, что фейков не распространяет, поскольку доказательств не приводит. По ее словам, она писала просто то, "что чувствует".

"То, что Порошенко хочет вернуться к власти и может использовать различные методы, он и сам не скрывает. Перед вторым туром президентских выборов был суд с попыткой не допустить Зеленского к власти", – отметила она.

"Когда Зеленского уже выбрали, здесь, в ВРУ, депутат (от партии "Самопомощь" Оксана - Ред.) Сыроед внесла законопроект по снятию всех полномочий с президента Украины. Я считаю, что это была попытка государственного переворота. После того, как это не состоялось, очень долго ВРУ не могла назначить дату инаугурации. Это затягивание времени тоже очень било по имиджу президента и все понимали, что это для того, чтобы не допустить Зеленского к власти", – продолжила Богуцкая.

"Когда София Федина (украинская певица, известная как "голос Майдана", член партии "ЕС" – Ред.) говорит о своей подруге, которая родила на один Майдан одного ребенка, на второй Майдан – второго ребенка, и сейчас беременна и должна родить в декабре – то мы понимаем, что это посыл к тому, что в декабре должен быть новый Майдан", – заявила нардеп.

Она также отметила, что перепиской занималась не в рабочее время, а во время перерыва. При этом она призналась, что знала, что ее снимают и писала СМС именно для того, чтобы увидели журналисты.

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