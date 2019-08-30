Аваков снова министр МВД: уже в четвертый раз

Верховная Рада поддержала назначение Арсена Авакова на должность главы Министерства внутренних дел, предложенное фракцией президентской партии "Слуга народа".

Заявление о его кандидатуре на первом заседании Верховной Рады в четверг, 29 августа, сделал новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук.

"Человек, который сделал большой вклад в то, чтобы Украина осталась в тех границах, что сейчас", – отметил он.

За кандидатуру Авакова и полный состав нового Кабинета Министров проголосовал 281 народный депутат. Отметим, он занимал аналогичную должность и в трех предыдущих правительствах. В 2014 году был назначен министром внутренних дел Украины в составе Кабинета министров при премьере Арсение Яценюке. 26 октября 2014 года на досрочных парламентских выборах Аваков был избран нардепом от партии "Народный фронт". В декабре 2014 года повторно утвержден Верховной Радой на должности главы МВД. В октябре 2016 года Аваков в третий раз утвержден парламентом на должности министра внутренних дел в правительстве Владимира Гройсмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что переназначение Авакова было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским.

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