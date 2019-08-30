Неприкосновенность еще не сняли: будет повторное голосование

Верховная Рада в четверг, 29 августа, на первом заседании новой сессии одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

"За" проголосовали 363 народных депутата. "Против" – 0. Воздержался – 1.

Напомним, проект №7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Народные депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности ближе к ночи пятницы, 30 августа.

Перед голосованием среди прочих депутатов выступил со своей позицией и Порошенко. Он напомнил, какую конституционную процедуру прошел закон и призвал коллег поддержать то, чего украинцы ждали 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал на заседании, подгонял депутатов и сразу же после голосования покинул сессионный зал.

Примечательно, что перед голосованием представители "Европейской солидарности" сделали замечание спикеру Дмитрию Разумкову в том, что он перепутал голосования в первом чтении и в целом. Зеленский отреагировал репликой: "Ну сказали же, что вы орете все время?"

Отметим, парламент предварительно одобрил законопроект в первом чтении. На следующей сессии потребуется не менее 300 голосов для окончательного утверждения конституционных изменений. Такая процедура установлена Основным законом.

Сами народные депутаты встретили решение бурными аплодисментами.

Напомним, ст. 80 Конституции Украины ранее звучала так: "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

В том случае, если изменения к Конституцию будут полностью одобрены, в статье останется только одна часть: о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за работу в Раде.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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