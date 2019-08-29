Годовщина трагедии в Иловайске: новые данные Генштаба

В боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 бойцов, еще 40 пропали без вести, а 13 военных до сих пор находятся в плену.

Как передает ВВС, об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Также уточнили потери во время выхода бойцов "зеленым" коридором. "Именно 29 августа 2014 года: погибло – 129 человек, ранено – 18 человек, пропали без вести – 22 (по состоянию на 22 августа 2019-го – 10 остаются), в заложниках – 10 (по состоянию на 29.08.2014 г.)", – проинформировали в Генштабе.

Отмечается, что "к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянием на 16 августа 2019 года".

Данные не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014-го вместе с армией. Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составили 366 бойцов. При этом экс-глава Генштаба Виктор Муженко заявлял, что добробаты потеряли в боях за Иловайск около 200 бойцов.

Таким образом, общие потери сил АТО под Иловайском могут достигать 420 бойцов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников Украины на 29 августа и приурочил ее к годовщине Иловайской трагедии на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с жуткими откровениями защитника Украины о том, каким пыткам подвергались воины ВСУ со стороны террористов "ДНР" во время Иловайского котла.

Ранее стало известно, сколько украинских военных погибли на Донбассе с начала 2019 года. Выяснилось, что самые большие потери ВСУ понесли в апреле и июле.

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