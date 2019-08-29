Суд удовлетворил ходатайство относительно ареста Богатыревой

Печерский районный суд Киева взял экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву, которую задержали в аэропорту "Жуляны", под стражу на 60 дней, определив ей залог в размере 6 млн грн.

Об этом в среду, 28 августа, сообщает "Громадське".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте экс-соратницы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как пишет "Украинская правда", избранный народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский выразил готовность внести залог за Богатыреву.

Напомним, что ее подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Богатыреву доставили в суд сразу же после задержания, но он не принимал решения, поскольку уже было нерабочее время. Поэтому ночь экс-министр провела в КПЗ.

Как заявил бывший однопартиец Богатыревой Михаил Добкин, она была готова к тому, что ее задержат и якобы добровольно прилетела в Украину, чтобы дать показания.

В августе 2016 года Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении Раисы Богатыревой, но в том же году Печерский районный суд Киева повторно разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-министра, после чего ее вызвали на допрос в Киев, однако она не явилась.

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