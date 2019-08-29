ВР утвердила состав парламентских комитетов

В новой Верховной Раде окончательно утвердили состав парламентских комитетов перед первым заседанием 29 августа.

Соответствующее решение подготовительная группа приняла в среду, 28 августа, передает "Укринформ".

"Относительно позиции по кандидатуре на должность председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, то политическая партия "Слуга народа" предлагает на эту должность Кальченко Сергея Витальевича. Это была наша квота, мы об этом вчера говорили и мы обещали, что определимся в этом комитете", – отметил председатель подготовительной группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Он также предложил проголосовать и за определение руководящего состава регламентного комитета в целом. В частности, первым зампредседателя комитета предложили выбрать новоизбранного депутата от партии "Батьківщина" Андрея Пузийчука, заместителями двух представителей "Слуги народа" – Ольгу Савченко и Артема Культенко, а секретарем – Михаила Папиева ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Участники подготовительной группы поддержали предложение Разумкова.

Утвердили также состав комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Его председателем предложили избрать депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя, первым заместителем – Юлию Клименко (партия "Голос"), заместителями Владимира Крейденко и Николая Тищенко (оба от "Слуги народа"), а секретарем комитета – внефракционного депутата Геннадия Вацака.

Также один из лидеров "СН" Давид Арахамия заявил, что претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.

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