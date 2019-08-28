Сеть продолжает обсуждать Алину Паш, которая зачитала рэп на Майдане

В сети не прекращают обсуждать украинскую певицу Алину Паш, которая зачитала рэп во время празднования Дня Независимости в Киеве.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку горячих и откровенных снимков артистки, которыми она ранее делилась на личной странице в Instagram. Паш родилась на Закарпатье. С 13 лет активно принимала участие во всеукраинских и международных вокальных фестивалях, а в 2012 году проходила кастинг в группу "Real O". Позже работала с группой "Горячий шоколад", на бэк-вокале "СКАЙ" и у Ирины Билык.

В 2015 году принимала участие в телешоу "X-фактор", где заняла третье место. Первой песней стала "Колыбельная", клип на которую снял Владимир Твердохлеб. А в апреле 2018 года презентовала дебютный сингл "Bitanga" Недавно Паш спела с украинской репершей Аlyona Аlyona композицию "Падло" и снялась с ней в совместном клипе. Трек почти сразу стал популярным в сети. Также Алина выпустила сингл "Oinagori", а в ноябре 2018 году присоединилась к работе над песней "Робот" группы "ТНМК", которая вошла в альбом "7".

11 июня 2018 в Паш было запланировано выступление в российском центре "Сколково", однако все последующие концерты были отменены.

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