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Конец света: эколог рассказала о необратимых последствиях

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Эксперт по вопросам изменений климата и климатической политики Ирина Ставчук прокомментировала заявление генерального секретаря ООН о критических изменений климата.

Ставчук отметила, что в заявлениях генсека ООН не прозвучало ничего нового с точки зрения фактов и прогнозов. По ее словам обо всех этих вещах ученые и исследователи говорят каждый год, единственная разница в их риторике заключается в тоне - сейчас ученые просто кричат о проблемах с климатом.

Эксперт отметила, что лето этого года выдалось самым жарким за всю новейшую историю. Она заявила, что для того, чтобы сократить использование ископаемого топлива на планете к середине нашего века, все страны мира уже сегодня должны начать вводить системные изменения и начинать такой переход.

Ставчук заявила, что в ближайшие десять лет планету ждут необратимые изменения. Она отметила, что у человечества существует два сценария развития событий:

  1. Это сценарий "Парижского соглашения", согласно которому предусмотрены очень активные действия для преодоления причин и последствий изменения климата;

  2. Это те действия, которые, фактически, сейчас происходят в мире.

После превышения птемпературы на планете всего на 2 градуса начнутся катаклизмы и аномальные погодные явления - это тепловые волны, сверхвысокие температуры и пересыхания рек, невозможность ведения сельского хозяйства, повышение уровня мирового океана, а это сотни миллионов беженцев.

Ставчук заявила, что по оценкам экспертов к 2050 году, то есть через 30 лет, в мире будет более 250 млн климатических беженцев.

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