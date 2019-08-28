Зеленский может пойти на второй срок: Коломойский

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на второй срок, если он вернет людей в страну.

Такое мнение в интервью "Цензору" высказал украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Он отметил, что коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину.

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране – это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то – "ауфвидерзейн", – пояснил предприниматель.

При этом Коломойский добавил, что пока рано оценивать достижения Зеленского, поскольку он пробыл у власти всего 100 дней.

"Он "в законе" первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За 100 дней человек должен разобраться что к чему. Если он не разобрался, то, может, он не туда пришел", – акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о своих 100 днях на должности актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Также представитель президента в ВР Руслан Стефанчук сообщил, что за первые 100 дней президентства Зеленского у его команды не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть.

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