Зеленский боится свободы слова? Он дал интервью актеру из своего сериала

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о своих 100 днях на должности актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Об этом сообщили на странице "Студии Квартал 95" в Facebook, опубликовав анонс интервью, которое будет показано в субботу, 31 августа, на телеканале "1+1".

Боклан, который играл премьер-министра в сериале, отметил, что с начала президентства Зеленского "у украинцев появилось очень много вопросов".

"Например, что вы уже сделали для страны за это время. Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов. Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо", – сказал Боклан.

"Например, что вы уже сделали для страны за это время. Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов. Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо", – сказал Боклан

Как передает УП, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что интервью уже записано и будет показано по ТВ. Она отметила, что обещанная пресс-конференция президента с журналистами состоится гораздо позже.

"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", – отметила Мендель

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал