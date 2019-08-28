Нестор Шуфрич вышел из сумрака: теперь он глава комитета свободы слова

Партия "Европейская солидарность" считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича

Его называют близким соратником Виктора Медведчука. Партия "Европейская солидарность" призывает партии "Голос" и "Батьківщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения.

Свою позицию политическая сила пятого президента Украины Петра Порошенко изложила в официальном обращении на своем сайте.

"Настоящие взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к России. Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством", – говорится в нем.

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