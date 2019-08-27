27 августа ''Поребрик NEWS'': террорист признался, зачем убивает украинцев

Российский террорист Антон Горохов "Грант" заявил, что приехал воевать против украинцев на Донбасс.

Он сознался, что "для выживания русской цивилизации нужны население и территория Украины и Беларуси".

Об этом наемник заявил в интервью сепаратистскому изданию News Front.

"Для меня население Украины, Белоруссии и России является неотъемлемой частью одной русской нации, и я никогда не разделял эти три народа и три страны. Россия для меня – представитель интересов русской цивилизации в мире, а целью является развитие, выживание, накопление ресурсов, поэтому Украина – это еще 40 млн русских, Белоруссия – еще 10 млн. Если мы посмотрим на события, происходящие на юго-востоке Украины, то с точки зрения международного права Донбасс проявляет сепаратизм, он отделяется от украинского государства, но если смотреть на эти события с точки зрения цивилизационного уровня, то Украина проявляет сепаратизм цивилизационный. Поэтому Донбасс возвращается в русло русской цивилизации", – выдал террорист.

Отвечая на вопрос, почему "украинцы забыли, что они русские", боевик "ДНР" рассказал, что это "результат действий австро-венгерской и немецкой разведок: поляки, на самом деле, тоже этнические славяне, но они являются частью западной цивилизации".

Отметим, что Горохов родился в Саратове в 1994 году, воевал в составе НВФ "Призрак", внесен в базу "Миротворца" как командир группы БпЛА.

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