27 августа ''Поребрик NEWS'': террорист признался, зачем убивает украинцев

27 августа ''Поребрик NEWS'': террорист признался, зачем убивает украинцев77 Читать материал на украинском
Российский террорист Антон Горохов "Грант" заявил, что приехал воевать против украинцев на Донбасс.
Он сознался, что "для выживания русской цивилизации нужны население и территория Украины и Беларуси".
Об этом наемник заявил в интервью сепаратистскому изданию News Front.
"Для меня население Украины, Белоруссии и России является неотъемлемой частью одной русской нации, и я никогда не разделял эти три народа и три страны. Россия для меня – представитель интересов русской цивилизации в мире, а целью является развитие, выживание, накопление ресурсов, поэтому Украина – это еще 40 млн русских, Белоруссия – еще 10 млн. Если мы посмотрим на события, происходящие на юго-востоке Украины, то с точки зрения международного права Донбасс проявляет сепаратизм, он отделяется от украинского государства, но если смотреть на эти события с точки зрения цивилизационного уровня, то Украина проявляет сепаратизм цивилизационный. Поэтому Донбасс возвращается в русло русской цивилизации", – выдал террорист.
Отвечая на вопрос, почему "украинцы забыли, что они русские", боевик "ДНР" рассказал, что это "результат действий австро-венгерской и немецкой разведок: поляки, на самом деле, тоже этнические славяне, но они являются частью западной цивилизации".
Отметим, что Горохов родился в Саратове в 1994 году, воевал в составе НВФ "Призрак", внесен в базу "Миротворца" как командир группы БпЛА.
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