Советник Трампа приедет в Киев из-за продажи украинского завода китайцам

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" (расположено в Запорожье) стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств.

Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так повлияет на военный потенциал давнего оппонента. США и Китай конкурируют между собой. Сейчас весь мир видит это по торговой войне, но квотами и акцизами все не заканчивается. Гонка вооружений – одна из основных составляющих длительного соперничества двух гигантов.

Как пишет издание The Wall Street Journal, если "Мотор Сич" попадет в руки китайцев, это позволит им улучшить свои оборонные технологии и противоречить "национально-оборонной стратегии" "Дяди Сэма" (персонализированный образ США).

Словом, США не хотят, чтобы Украина помогала развивать военный потенциал Китая, видя в нем угрозу. Именно по этой причине, как заявляют в WSJ со ссылкой на собственные источники в Администрации Трампа, в Киев в ближайшее время прибудет советник по национальной безопасности Джон Болтон. "Мы собираемся поговорить с Украиной об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай", – пояснили в Трампа.

"Мотор Сич" - один из крупнейших авиационных заводов Украины. Он производит двигатели для газотурбинных самолетов и вертолетов. Основной рынок сбыта – постсоветские страны и Китай. Хотя двигатели, в том числе поставляют в Израиль, Австрию (для самолетов DA-50) и в другие высокотехнологичные страны. Авиация – одна из проблемных сфер Китая. Так исторически сложилось, что своей отрасли с развитыми технологиями у этой страны нет. Привлечь их из западных стран или к тому же из США – сложно. Кроме этого, американцы этому препятствуют.

А вот Украина вполне может стать для китайцев возможностью сделать значительный прогресс в авиастроении. Продукция "Мотор Сичи" имеет двойное назначение – и для гражданской, и для военной авиации. Поэтому Китай как никто заинтересован в предприятии и завладении его технологий для развития собственной отрасли на своей территории. С другой стороны у завода появились большие проблемы после начала военной агрессии России. А все потому, что один из главных партнеров – РФ.

Размер сделки не разглашается, однако в прошлом году одна акция "Мотора" стоила 6,5 тыс. грн. Пакет в 50% это более миллиона акций. Их стоимость около 6,5 млрд грн.

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