Теоретически Зеленский может полететь на следующий саммит G7: дипломат

Дипломат Андрей Телиженко прокомментировал трехдневный саммит G7, который на днях состоялся во французском курортном городе Биарриц.

Эксперт отметил, что пока рано говорить о результатах этого саммита для Украины, поскольку украинский вопрос там только начал подниматься. Он отметил, что сегодня для Украины ключевым является вопрос достижения мира на Донбассе. Поэтому, по словам Телиженко, если РФ вернется в G8, то ключевым в ее возвращении должно быть завершение боевых действий на территории Украины.

Россия все еще входит в G20 и то, что ее исключили из G8 особо не влияет на позиции РФ в мире. Эксперт заявил, что сегодня Украине нужно вести переговоры не санкциями, а конкретно ставить вопрос о том, как завершить войну на Донбассе. Инициативу Дональда Туска о приглашении Украины на следующий саммит G7 эксперт оценил как показательные действия со стороны европейских стран, которые хотят показать США, что хотят иметь влияние в украинском вопросе.

Европа, по мнению эксперта, заинтересована в партнерстве конкретно с Украиной, а США заинтересованы в завершении глобального конфликта в мире, то есть США заинтересованы в налаживании отношений с РФ. Если теоретически, Украину на мероприятия G7 и пригласят, то президент Украины будет присутствовать только на гостевых мероприятиях организации, отметил эксперт.

Телиженко заявил, что кроме завершения войны также активно обсуждается вопрос возвращения украинских военнопленных. Для возвращения в эту организацию Путин должен показать, что РФ является цивилизованной страной, и должен вернуть военнопленных домой.

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