27 августа День рождения Джамалы

27 августа свой день рождения отмечает Народная артистка Украины, победительница Евровидения Сусана Алимовна Джамаладинова, известная под псевдонимом Джамала.

За свою творческую карьеру, которая продолжается до сих пор, певица уже записала и выпустила четыре студийных, один концертный и два мини-альбома. Она также снялась в фильмах "Поводырь" украинского режиссера Олеся Санина и "Полина" франко-бельгийского режиссера Олиаса Барко.

Певица победила на восьмом международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале и 61-м песенном конкурсе "Евровидение" в Стокгольме. Получила семь статуэток украинской музыкальной премии "YUNA", две премии "ELLE Style Award", а также премии "Человек года", "Best Fashion Awards", "Red Apple Awards", "Eurostory Awards", "Marcel Bezençon Award" и " Cosmopolitan Awards ".

Сусана родилась в Оше Киргизской ССР в семье крымского татарина Алима Джамаладинова и армянки Галины Тумасовои. Вскоре семья переехала в Мелитополь, а в конце 1980-х годов - в село Малореченское, что под Алуштой. Росла она в семье музыкантов - мать работала преподавателем в музыкальной школе, а ее отец - дирижер по образованию.

26 января 2016 Джамала сообщила о том, что примет участие в национальном отборе на 61-й песенный конкурс "Евровидение", и, по результатам жеребьевки, 6 февраля выступила в первом полуфинале национального отбора, выполнив авторскую песню "1944", посвященную трагическим событиям прошлого, в частности депортации крымскотатарского народа. Согласно результатам зрительского голосования и жюри, Джамала вышла в финал национального отбора, в котором одержала победу.

Ночью на 15 мая в финале "Евровидения" Джамала победила, набрав 534 балла, а 16 мая Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей почетное звание "Народной артистки Украины".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!