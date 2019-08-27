Как проходили военные Парады 2014-2018 годов

В выпуске инфо-панк шоу "Бурчук Live" ведущие напомнили зрителям, как проходили военные парады, и как происходили празднования Дней Независимости Украины в 2014-2018 годах.

Ведущие продемонстрировали видео с прошлогодних торжеств и сравнили их с событиями, которые произошли во время празднования Дня Независимости Украины 2019 года.

По мнению ведущего программы, Парады, которые происходили в Украине в предыдущие годы гораздо больше мотивировали молодых парней посвятить свою жизнь защите Украины.

Александр Лирчук, ведущий инфо-панк шоу, также задал в эфире риторический вопрос о том, как смотрят на формат празднование Дня флага и Дня независимости настоящие военные, которые в это время находились в окопах.

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