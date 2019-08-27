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25 августа Украина праздновала День шахтера

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25 августа Украина официально праздновала День шахтера. Этот праздник отмечается ежегодно согласно Указу Президента (№ 304/93) от 16 августа 1993 года.

Великобритания, например, усилиями премьер-министра Маргарет Тэтчер лишила себя такой профессии, как шахтер, когда люди добывают уголь из глубин нашей планеты. Великобритания отказалась использовать человеческий труд в подобных целях еще в конце 70-х годов, также подобная история произошла и в соседней с Украиной Польше.

Эти страны применили программы адаптации для горняков, чтобы те могли получить новую профессию, которой смогли бы обеспечивать себя и свои семьи. Украина могла бы также закрыть свои шахты, но пока неизвестно, что делать с теми людьми, которые привыкли годами работать под землей. Угольная промышленность в Украине является дотационной, но пока планов по переводу шахтеров на другие специальности в Украине не озвучивалось.

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