Зеленский звонил Трюдо и Джонсону из-за РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как передает пресс-служба главы государства, стороны обсудили вопрос недопущения России в G8 (Большую восьмерку).

Зеленский поблагодарил Канаду за решительную позицию и отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо заставлять Россию выполнять свои обязательства.

"Президент Украины и премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции", - сказано в сообщении.

Накануне Зеленский также провел разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который также выразил поддержку Украины в данном вопросе.

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