''Универсальные солдаты''- эпатажная коллаборация музыкантов ко Дню Независимости

''Универсальные солдаты''- эпатажная коллаборация музыкантов ко Дню Независимости60 Читать материал на украинском
Владимир Пахолюк, фронтмен группы "Хамерман Знищує Віруси" отметил, что новая песня является мега-хитом, который был записан для альбома "Страшный Суд и мягка пися".
Этот хит называется "Универсальные солдаты", добавил он.
Сегодня музыканты исполнили его вживую, ведь, по их мнению, он очень созвучен ситуации, в которой украинцы живут сейчас.
Группы исполнили коллаборацию вживую в прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук Live".
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