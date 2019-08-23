''Универсальные солдаты''- эпатажная коллаборация музыкантов ко Дню Независимости

Владимир Пахолюк, фронтмен группы "Хамерман Знищує Віруси" отметил, что новая песня является мега-хитом, который был записан для альбома "Страшный Суд и мягка пися".

Этот хит называется "Универсальные солдаты", добавил он.

Сегодня музыканты исполнили его вживую, ведь, по их мнению, он очень созвучен ситуации, в которой украинцы живут сейчас.

Группы исполнили коллаборацию вживую в прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук Live".

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