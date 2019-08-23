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Группа ''ХЗВ'' и группа ''REVE TA STOHNE'' в эфире ''Бурчук Live''

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Группа "Хамерман знищує віруси" и группа "REVE TA STOHNE" посетили прямой эфир инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

"Я считаю, что самым большим достижением за 28 лет независимости является то, что мы все еще живы", - заявил фронтмен группы "ХЗВ" Владимир Пахолюк. Артист пожаловался на простатит, который мучает его уже более десяти лет, также он добавил, что жизнь ему очень отравляют идиоты в секторе социальных сетей, наличие "медведок, то есть Медведчуков" в украинской политике.

Пахолюк раскрыл настоящую тайну из творческой жизни группы. Он сообщил, что создавать костюмы на концерты группы им помогает молитва. Наряд, в котором музыканты пришли на этот эфир, символизирует свет, который есть у каждого человека.

"Каждый из вас светится, но вы этого не замечаете, нужно просто протереть очки", - отметил фронтмен.

Группы исполнили несколько своих песен.

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