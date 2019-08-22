Российский МИД нелепо покритиковал Зеленского

Министерство иностранных дел России раскритиковало реакцию президента Украины Владимира Зеленского на возможное возвращение РФ в объединение стран G8.

Представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила, что украинскому президенту "подсунули бессмысленный набор букв" и она "готова его консультировать".

"Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", – позволила себе высказаться в адрес президента российская дипломатка.

В частности, Захаровой не понравилось предложение, что освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

"Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения – средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии", – выразила свою точку зрения Захарова.

Также российская дипломатка заявила, что ждет сигналов от Владимира Зеленского "не в соцсетях, а в реальности".

Обращение Захаровой раскритиковали украинские политики. В частности, в защиту Зеленского выступила первый вице-спикер Верховной Рады Украины VIII созыва Ирина Геращенко.

"Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали. Их "ждем от вас сигнала" это – "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины", – заявила Геращенко.

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