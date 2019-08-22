Как зарабатывать на иллюзиях: известный иллюзионист

Известный иллюзионист Роман Бондарчук рассказал, что каждый, кто хочет научиться этому искусству, может стать иллюзионистом.

Хотя это не простой процесс, добавил он, поскольку учиться придется всю жизнь. Маэстро заявил, что никакой магии в его искусстве нет, кроме той магии, которая возникает у зрителя внутри. Магией он назвал эмоции, которые переживает зритель его представления, наблюдая за действиями иллюзиониста. Он добавил, что искусству иллюзиониста можно учиться профессионально. Сам маэстро закончил эстрадно-цирковое училище и учился у преподавателей-иллюзионистов там.

Роман Бондарчук продемонстрировал несколько трюков в прямом эфире программы.

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