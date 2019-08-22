Группа "Гайдамаки" посвятила песню пленным морякам

Фронтмен группы "Гайдамаки" рассказал о песне "Буря", которую музыканты посвятили пленным украинским морякам.

Группа сообщила, что сначала они рассматривали эту песню, как посвящение украинским военопленным и не имели никаких идей относительно распространения песни в контексте общественной инициативы.

Но известная радиоведущая Соня Сотник познакомила музыкантов с одним из пленных моряков, и "Гайдамаки" приняли решение присоединиться к инициативе по освобождению украинских моряков. Вместе придумали название для этой инициативы - теперь она называется "Save Our Sailors".

Уже 25 августа появится видео на песню "Буря", будут флешмобы, футболки и обращения других музыкантов. Александр Ярмола заявил, что Москва никогда не выполняла договоренностей и приказов международных организаций. Зато Москва всегда выторговывала себе какие-то лучшие условия за каждый свой шаг. Поэтому, по мнению музыканта, украинцы должны увеличивать давление на Москву, и только таким образом молодые украинские моряки, большинство из которых родились в 90-х годах, скорее вернутся домой

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