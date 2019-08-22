Информационная война ХХ в.: как в СССР глушили радиосигналы запада

1980 - министерство связи УССР отдало распоряжение о глушении иностранных радиостанций, таких как "Голос Америки", "Би-Би-Си" и "Немецкая волна" ("Дойче вэлле").

Глушения радиоволн возобновилось 21 августа 1980 года, в связи с обострением ситуации в подконтрольной СССР Польше, а также в связи с резкой критикой западных СМИ, которая началась после введения советских войск в Афганистан.

Также интересным является тот факт, что за период с 1955 по 1964 годы количество коротковолновых радиоприемников у населения Восточной Европы увеличилось втрое. Так, например, согласно докладу заведующего отделом пропаганды СССР Леонида Ильичева, в июле 1960 года в СССР было около 20 млн приемников, способных принимать зарубежное радиовещание.

Существуют данные, что СССР построили 1400 специализированных станций общей мощностью 14 600 киловатт, которые позволяли заглушать до 40-60% западных радиотрансляций.

Это была настоящая информационная война, ведь зарубежные пропагандистские агентства пытались прорвать советскую радиозащиту, располагая свои передатчики ближе к границам СССР и тем самым увеличивая их мощность.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!