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21 августа Поребрик NEWS: годовщина вторжения СССР в Чехословакию

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21 августа 1968 СССР вторглись в Чехословакию, чтобы подавить восстание местного населения.

Чехам тогда не хотелось жить мыслями о количестве танков и баллистических ракет, изготовленных в Советском Союзе. Влияние Западной Европы, которая была совсем рядом с Прагой, разрушало всю ту идеологию, которую пытались навязать советские СМИ. Именно поэтому подобные восстания позже разразились и в Польше, и в других странах Варшавского договора. Конечно же, тогда все прогрессивное человечество восстало против Москвы. Были введены очередные санкции.

Сегодня чехи живут мирно, тихо, сыто и спокойно. И, по мнению ведущего, каждый из тех, кто мечтает о 20 баллистических ракетах в неделю при любой возможности сменит место жительства с РФ на Чехию.

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