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Британские СМИ предложили Трампу купить Британию

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Обозреватель Daily Mail Ричард Литтлджон предложил президенту США Дональду Трампу купить Великобританию.

Такой призыв прозвучал в его статье, которую перевел проект "ИноТВ". Журналист уверен, что стране будет гораздо лучше, если она станет 51-м штатом США, а не останется в Евросоюзе.

"Остановимся на £ 10 трлн наличными. Трамп мгновенно проглотит наше предложение. Это стало бы крупнейшей сделкой в истории и аннулировало бы дефицит одним махом. Что такого есть в Гренландии, чего нет у нас? Разве что белые медведи. И лед", – сказал автор статьи.

По словам Литтлджона, заплатив £ 10 трлн, США получат в свое распоряжение "пятую крупнейшую экономику и пятую сильнейшую армию".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп начал открыто говорить о возможной покупке острова Гренландия.

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