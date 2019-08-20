США провели испытания новых ракет наземного базирования

В понедельник, 19 августа, стало известно, что США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытали крылатую ракету наземного базирования.

Об этом со ссылкой на Пентагон пишет "Reuters".

"США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км", – говорится в сообщении.

Отметим, что представители Пентагона заявляли о намерении испытать ракету дальностью до тысячи километров еще в марте.

Испытания ракет радиусом действия от 500 до 5500 километров были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с которого США и Россия вышли 2 августа 2019.

В России ответили на запуск запрещенного вооружения. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что РФ не будет втягиваться в гонку вооружений и возможен асимметричный ответ.

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