Баскову досталось в сети за общение с Зеленским

Российского певца Николая Баскова жестко раскритиковали в сети из-за видео с президентом Украины Владимиром Зеленским и певицей Таисией Повалий.

Так, артист на своей странице в социальной сети Instagram показал ролик на котором он и Повалий выступают в шоу студии "Квартал 95".

"Все меняется, но наш творческий союз с Таисией Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах и мы еще не раз споем на бис", - подписал видео Басков.

"Лучше бы вы вообще ничего не выкладывали! Выглядит как издевательство в этой ситуации. Боитесь открыто поддержать - так и не делайте ничего! У Таи есть только одна опора - Игорь", "Не уместен пост. Это типа поддержка или как? Николай, если вы не можете нормально и открыто поддержать Таисию, не стоит делать эти клоунские посты "," Жалкое зрелище ", - пишут в сети.

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