День пчеловода: лечебные свойства меда

В понедельник, 19 августа, кроме Яблочного Спаса, украинцы отмечают День пчеловода (День пасечника).

Профессиональный праздник был учрежден в соответствии с Указом президента Украины в 1997 году. К праздничным датам в календаре он вошел по инициативе Союза пасечников Украины и украинских аграриев.

Натуральный мед содержит природный антибиотик, который убивает бактерии и грибки, а также активно борется с инфекциями. В меде содержатся витамины группы C, D, B и каротин. Еще в нем есть такие полезные микроэлементы как железо с фосфором, кальций, калий и натрий.

Мед – средство для увлажнения кожи

С помощью меда можно приготовить увлажняющий лосьон для тела, рук и маску для лица.

Мед – антисептик

Мед рекомендуют применять при порезах и ожогах. При нанесении меда на открытую рану, содержащаяся в нем глюкоза высвобождает пероксид водорода, который способствует быстрому заживлению.

Мед – натуральный энергетик

Об энергетических батончиках и напитках можно забыть, если дома есть баночка меда. Так, утренний прием воды с медом наполнит организм энергией и силами на весь день.

Мед – антидепрессант

Мед оказывает положительное влияние на нервную систему. Так, элементарный чай с медом поможет избавиться раздражительности и чрезмерного беспокойства.

Мед – средство для похудения

При борьбе с ожирением натуральный мед гораздо эффективнее, чем любой разрекламированный препарат. Мед – природный заменитель сахара, который помогает улучшить и ускорить обмен веществ. Но принимать его надо в меру.

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