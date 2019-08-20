В этот день 278 лет назад Дания открыла Аляску, которую потом купили США

20 августа 1741 года датский мореплаватель командор Витус Беринг открыл Аляску.

Через некоторое время Аляска перешла в собственность Российской Империи, а затем россияне продали полуостров Соединенным Штатам Америки. Аляску было приобретено именно во времена американского президента Эндрю Джонсона. Тогда в мире считалось. что там нет ничего, что там просто лес, а американцы уже ничего не знали. Впоследствии началась золотая лихорадка на полуострове было найдено огромное количество полезных ископаемых. Русские цари, конечно же, кусали себе локти, но дело было сделано.

Соглашения между Российской империей и Соединенными Штатами Америки о передаче полуострова Аляска и Алеутских островов была выполнена в обмен на 7200000 долларов. Историю покупки Аляски сейчас продолжает Дональд Трамп, который официально заявляет о намерениях США приобрести Гренландию.

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