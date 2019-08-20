Украина станет мировым брендом прогресса: Зеленский после встречи с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил результат встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетил страну впервые за 20 лет.

На своей странице в Facebook Зеленский назвал встречу исторической, заявив, что почувствовал в Нетаньяху "надежного партнера и друга Украины".

"Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан. Но дело не только в примере. Сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень", – заявил украинский лидер.

По его словам, после выборов в Кнессет 17 сентября Украина ожидает ратификации Соглашения о свободной торговле с Израилем, увеличит объемы торговли между странами. Зеленский сообщил, что во время переговоров также были подписаны четыре документа, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте. Также ожидается тесное сотрудничество в агросекторе.

"В-третьих, я пригласил израильские компании работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня – самое привлекательное место для стратегических инвесторов ", – заявил Зеленский.

"Украина должна стать мировым брендом прогресса, инноваций и технологий. Этому мы посвятим пять ближайших лет. Уверен, что партнерство с Израилем даст нам возможность ускорить достижение этой цели", – добавил президент.

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