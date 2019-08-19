Онлайн-наркобарон успешно отправлен в Израиль

Генеральная прокуратура Украины в ночь на 18 августа экстрадировала в Израиль основателя онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амоса Дова Сильвера.

По данным пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган в Twitter, преступника отправили на самолете в Израиль, где он получит свое наказание.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", – сообщила Сарган.

Между тем, в Израиле авторитетное издание Israel national news подтвердило, что рано утром, 18 августа, Сильвер прибыл по месту назначения. Более подробной информации пока нет. В ГПУ также сообщили, что наркобарон был отправлен рейсовым самолетом из "Борисполя" в сопровождении сотрудников СБУ и подразделения "Альфа".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Амос Дов Сильвер, задержан в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что 10 июля Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемого под домашний арест.

Наркозлочинець убежал от полиции 15 августа. В аэропорт его доставили прямо из Верховного суда Украины, чтобы экстрадировать в Израиль. Перед отправкой с него сняли электронный браслет, и он пошел в зал дьюти-фри. Там его следы якобы и скрылись. Позже выяснилось подробности провальной операции.

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