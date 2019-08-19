Годовщина ГКЧП: как происходили госперевороты в СССР

19 августа 1991 года в Советском Союзе состоялась попытка переворота, когда самопровозглашенный Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался отстранить от власти Михаила Горбачева.

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) - это организация, которая была создана за день до переворота 18 августа 1991 года. Ее целью было сохранение государства СССР путем отстранения от власти президента, действия которого участники комитета рассматривали как неконституционные. Что произошло в результате переворота истории, известно, как и то, что, собственно, случилось с самим государством СССР.

Интересно, что в 1991 году мятежники пытались устранить Горбачева от власти на основании его неизлечимой болезни. И по состоянию на сегодня все участники августовского путча умерли, а сам Горбачев жив и здоров.

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