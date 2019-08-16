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Крым: пророссийские активисты начали скучать по Украине

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Известные пророссийские активисты высказались относительно разницы в быту Украины и России. Их слова зафиксировал на видео российский журналист.

Видеорепортаж снял Максим Калашников (настоящее имя: Владимир Александрович Кучеренко) российский журналист, общественный и политический деятель, писатель-футуролог и публицист. Журналист позиционирует себя как фашиста, который уважает Сталина. Он снял репортаж о городе Севастополь. Калашников в этом репортаже называет Севастополь "изнасилованным городом". И подчеркивает, что именно таковым является Севастополь после пяти лет с момента непризнанного всем цивилизованным миром "вхождения Крыма в состав РФ".

Молодые и не очень молодые люди рассказывают в этом видео о притеснениях, которые переживает бизнес, об огромных тарифах и налогах. Они заявляют, что люди едут из Крыма из-за невозможных условий существования. Многие крымчане выразили грусть от того, что с российским паспортом они не могут поехать в Европу, а в Санкт-Петербург им ехать далеко и очень дорого.

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