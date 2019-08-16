Мой подразделение убило больше всего украинцев: писатель Захар Прилепин

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", похвастался большим количеством убитых украинцев.

В интервью "Редакции" он заявил, что не жалеет о том, что участвовал в войне против Украины, выразив уверенность, что останется безнаказанным за помощь оккупантам.

"Все, что мы делали, это полный беспредел. Что мы вытворяли ... Меня смешат наезды на меня, что я фейковый полевой командир. Но ни один командир не имел столько результатов, сколько я. Все эти документы однажды всплывут. Все прочитают и узнают, где погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон ", – заявил Прилепин.

Ранее Прилепин жаловался на то, что все жители Донбасса является украинцами и сильно отличаются от русских.

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