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Бадоев и Коляденко учат военных маршировать: репетиция Шествия Достоинства

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Режиссерами "Шествия достоинства" ко Дню Независимости Украины стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко, которые, вероятно, будут учить военных "как правильно маршировать".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный Алексей Кобзарь. Так, по его словам первая репетиция марша, инициированного Офисом президента, состоялась 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве. На нее прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений. Также на репетиции присутствовали люди из "Квартала".

Отметим, что подписчики Кобзаря бурно отреагировали на то, что подготовкой марша займется Бадоев. В комментариях к публикации они начали шутить на тему "будут ли медведи на велосипедах" и "приедет ли Макс Барских".

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