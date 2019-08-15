Россия должна вернуть исток Днепра Белоруссии: аналитик

Если Россия решит реализовать поворот русла реки Днепр, которая берет начало в Смоленской области, тогда она должна вернуть эти территории Беларуси как ее исторические земли.

Такое мнение высказал белорусский аналитик Игорь Тышкевич на своей странице в Facebook, комментируя скандальные претензии России по поводу того, что воды Днепра якобы является "исконно русскими".

"В России сделали заявление о возможности переброски "исконно русских" вод от истоков Днепра в обход Украины к "исконно русскому" Крыму. С одной стороны, а почему бы и нет – вот говорили, что древние укры Черное море выкопали. Так ради Бога – лопату в зубы и копать реку, в частности по дну уже выкопанного Черного моря", – иронизирует он.

"Но есть и другая сторона медали. За поребриком сказали об истоках Днепра и напомнили, что они находятся в Смоленской области. На этом месте на слове "изначально" проснулись белорусы. Как-никак, Смоленск – белорусский город, и это признавали даже большевики ", – добавил эксперт.

Тышкевич напомнил, что СРРБ была провозглашена именно в Смоленске, и именно Смоленск как белорусский город, был под контролем у большевиком и стал первой столицей "советской Беларуси". Значит, он должен быть возвращен.

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