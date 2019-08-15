Петицию об отмене госфинансирования партий рассмотрит президент

Петиция об отмене финансирования политических партий в Украине набрала более 25тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины.

Обращение размещено на сайте главы государства. За 22 дня с момента публикации до утра среды, 14 августа, его поддержали 25 630 человек.

Автор петиции политик Николай Томенко. Он указывает, что львиную часть денег по итогам внеочередных парламентских выборов 2019 получили партии, которые не прошли в Верховную Раду.

"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, которой их лидеры поздравляют нас с праздниками. По моему убеждению, использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране – цинично и недопустимо", – говорится в петиции.

Там также указана цифра в 59 млрд грн, которые должны быть потрачены на содержание партий в следующие 5 лет.

Автор попросил отменить или приостановить деятельность законов, которые дали право политическим силам, которые преодолели барьер в 2% голосов, получать деньги из бюджета.

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