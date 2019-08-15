Известный израильский пианист Таль Бабицкий в гостях у Бурчук Live

Таль Бабицкий - известный на весь мир пианист и композитор - впервые выступит в Киеве 15 августа.

Ему очень понравился Киев. Когда пианисту было 17 лет, он с родителями перехал в Израиль из Литвы, поэтому в странах бывшего Советского Союза он чувствует себя как дома. Музыкант подарит своим слушателям уникальный, яркий и мелодичный израильский коктейль из джаза, фанка и соула и приправит его этническими бразильскими ритмами.

Композитор создал свой уникалный абсолютно новый стиль. Он назвал его "космический фьюжн" - это жанр, который блуждает между джазом и поп-роком, романтической музыкой и латинскими ритмами. Этого выдающегося пианиста называют одним из самых плодотворных композиторов и исполнителей нашего времени. Он представил публике уже семь оригинальных альбомов, также он пишет музыку для кино и телевидения, композиции и аранжировки для десятков артистов разных жанров.

Когда состоится концерт: 15 августа, 20:00

Где он будет играть: Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4

Сколько стоят билеты: 150 - 570 грн

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