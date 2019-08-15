Жириновский угрожает утопить украинцев в крови: скандальное выступление политика

Скандальный российский политик Владимир Жириновский возмутился из-за того, что Владимир Путин разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Депутат нелегитимной Госдумы назвал это бессмысленным, поскольку война на Донбассе якобы не прекратится до конца XXI века. Наглыми угрозами он взорвался в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1"

"Конфликт на весь XXI век! Пока 2019. В 2099 можно будет сказать, что, возможно, когда-то в ХХII веке можно будет добиться тишины. Поэтому говорить с Зеленским вообще нельзя было телефону. Я не понимаю, почему президент разговаривает! Мы не признали выборов! " – взорвался возмущениями Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский снова заговорил об изменении русла Днепра. После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ней. Остальную часть Украины одиозный лидер ЛДПР пригрозил "утопить в крови" за противостояние агрессору в Донбассе.

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