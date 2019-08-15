Стали известны подробности задержания Грымчака

В Управлении по борьбе с коррупцией СБУ рассказали, что они больше месяца следили за заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрием Грымчаком.

Как передает "24", в украинской спецслужбе утверждают, что именно столько времени было потрачено на получение первой части взятки. Утверждается, что сначала Грымчаку и Овдиенко передали более 600 000 долларов США. Эти деньги они якобы конвертировали в "своих" валютных обменниках. "СБУ отслеживала эти операции, сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строжайшей тайне, и руководству обменников" зашивали рты ". Так продолжалось больше месяца", – говорится в публикации .

Затем в СБУ узнали о передаче второго транша и провели задержание.

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