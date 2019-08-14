Радость от увольнения Хацкевича перекрывает все плохие новости: Артем Франков

Спортивный журналист, футбольный эксперт Артем Франков заявил, что новость об увольнении с поста главного тренера ФК "Динамо" Александра Хацкевича перекрывает абсолютно все плохие новости.

Он отметил, что если бы киевляне прошли этот посредственный бельгийский клуб, то никакой речи об увольнении тренерского штаба, несмотря на предыдущие не слишком успешные два года работы, не было бы. И все те недостатки команды, которые эксперты постоянно отмечают, лишь ухудшались бы и росли. Артем Франков заявил, что был абсолютно уверен в том, что динамовцы пройдут бельгийский клуб, ведь в этом году, по его словам, соперники были слабее прошлогодних. Он напомнил, что в прошлом году динамовцы проиграли "Аяксу", который лишь чудом не вышел в финал Лиги Чемпионов.

Спортивный эксперт заявил, что команда плохо подготовлена физически. Он добавил, что киевляне очень плохо прессингуют, а современный футбол сложно представить без качественного прессинга. Франков не увидел ни физики, ни тактики, ни понимания того, как нужно строить игру. Кроме того, индивидуальный уровень игроков также оставляет желать лучшего, добавил эксперт.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!