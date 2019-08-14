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Обновленный театр оперетты в Киеве заработает уже в сентябре

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Гендиректор, художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский заявил, что киевский театр оперетты переживает полномасштабную модернизацию и реконструкцию.

Ремонт, который происходит сейчас в театре, коснется буквально всех сфер, отметил Струтинский. Полностью заменяется входная часть театра. По словам руководителя, она будет очень современной. Также происходит реконструкция планшета сцены. В прошлом году был собран планшет, а сейчас происходит его техническое оснащение. Это значит, что и представления, которые будут проходить в обновленном театре смогут быть технически сложными. Серьезные изменения также коснулись световых приборов, которые используется в театре.

Открытие нового сезона в обновленном театре состоится 17 сентября, то есть практически за месяц, отметил художественный руководитель театра. Но главная сцена будет готова к спектаклям лишь с середины ноября. Также он напомнил, что в декабре этого года состоятся празднования 85 годовщины театра, и изменения, которые происходят сейчас тронут также организации самого празднования годовщины. Струтинский заявил, что театр будет пытаться избегать формата проведения праздника, который стал привычным еще в советское время.

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